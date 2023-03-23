Американский самолет-разведчик пролетел вдоль границы Карелии

Появление разведывательного самолета США у российско-финляндской границы совпало с решением Финляндии вступить в НАТО.

Американский самолет-разведчик RC-135 River Joint пролетел накануне вдоль всего карельского участка российско-финляндской границы. Как пишет Yle, полет разведывательного самолета ВВС США проходил с юга на север. Пройдя вдоль границы, воздушное судно развернулось в районе Рованиеми и двинулось в обратный путь.

В оборонительных силах Финляндии отметили, что это первый наблюдательный полет со странами-партнерами. Примечательно, что он совпал с подписанием финским президентом Саули Ниинисте законов о вступлении страны в НАТО.