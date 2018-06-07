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Новости. Общество
22:00, 07 Июня 2018

ВИДЕО: На CNN не смогли правильно написать слово "Россия"

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Американский телеканал CNN допустил в трансляции ошибку в слове "Россия".

На это обратила внимание новостная служба RT в своем Telegram-канале.

Проблемы в правописании возникли в слове, отображенном на мультимедийном экране позади ведущего, рассказывает "Лента". Название страны, якобы написанное кириллицей, окрашивается в красный цвет и затем переводится на латиницу. И если с правописанием слова RUSSIA у редакции проблем не возникло, то в первом случае получилась странная конструкция "PUCCИЯ".

"Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию", - подписали записанный фрагмент администраторы канала.

Данная ошибка кажется странной, так как буквы "и" и "я", отсутствующие в латинском алфавите, журналистам удалось употребить корректно. Проблемы у них возникли с присутствующим в слове "о".

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