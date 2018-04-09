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Новости. Экономика
15:26, 09 Апреля 2018

Американское рейтинговое агентство оценило уровень платежеспособности Карелии

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Международное агентство Fitch Ratings опубликовало кредитный рейтинг республики Карелия.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 6 апреля подтвердило долгосрочные рейтинги Республики Карелия в иностранной и национальной валюте на уровне "B+".

Одновременно агентство подтвердило краткосрочный рейтинг региона в иностранной валюте на уровне "B". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".

"Министерство финансов республики Карелия положительно оценивает данное решение рейтингового агентства, отражающее стабилизацию бюджетных показателей республики Карелия, несмотря на повышенную долговую нагрузку бюджета",- отмечается в пресс-релизе правительства региона.

Что означает для Карелии указанный уровень рейтингов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-04-09 15:49:17
Уровень «B»- это «существенно недостаточный уровень кредитоспособности».И с чего вдруг Министерство финансов республики Карелия положительно оценивает данное решение рейтингового агентства? Вы же нищие,у вас ничего нет!!!
кир
2018-04-09 15:48:04
Им какое дело, врагам России?
Гость
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