Американское рейтинговое агентство оценило уровень платежеспособности Карелии

Международное агентство Fitch Ratings опубликовало кредитный рейтинг республики Карелия.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 6 апреля подтвердило долгосрочные рейтинги Республики Карелия в иностранной и национальной валюте на уровне "B+".

Одновременно агентство подтвердило краткосрочный рейтинг региона в иностранной валюте на уровне "B". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".

"Министерство финансов республики Карелия положительно оценивает данное решение рейтингового агентства, отражающее стабилизацию бюджетных показателей республики Карелия, несмотря на повышенную долговую нагрузку бюджета",- отмечается в пресс-релизе правительства региона.

Что означает для Карелии указанный уровень рейтингов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".