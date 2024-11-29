здоровье работа экология
реклама на сайте
В престижном жилом доме «Аристократ» в самом центре Петрозаводска коммерческие помещения можно выкупить в рассрочку
29.11.2024 16:56
В России изменились правила брони от мобилизации
30.11.2024 20:30

«Американца» придавило деревом на юге Карелии

Новости. Происшествия
11:42, 01 Декабря 2024
фото: © Чтобы лучше было жить / ВК

Новости партнеров

После разгула стихии пострадала иномарка в одном из дворов Олонца.

О происшествии в Олонце рассказали в местном паблике «Чтобы лучше было жить».

Упавшее на автомобиль дерево увидели утром в воскресенье, 1 декабря, жители д. № 10 на ул. К. Маркса. Очевидцы сфотографировали упавшее дерево и выложили фото в сеть.

Как сообщили горожане, они третий час ждут, когда уберут дерево.

«Оповещены все, включая главу администрации района», — отметили в паблике и выразили опасения, «дождутся ли, ведь воскресенье?».

Очевидцы также предложили коммунальщикам провести во дворах ревизию аварийных деревьев.

Судя по фото, от разгула стихии пострадал автомобиль Chevrolet. Явных повреждений машины на кадрах не видно, но самостоятельно «американцу» не выбраться. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2024, 11:00
Финляндия в два раза увеличила экспорт в Россию самого распространенного металла
24.11.2024, 22:00
Названы шесть предметов в доме, которые нужно менять ежемесячно
28.11.2024, 21:37
На Землю обрушилась магнитная буря — врач: «Бойтесь гипертонического криза»
01.12.2024, 11:14
Viber слёг в ряде регионов России
26.11.2024, 08:00
Известный карельский фотограф рассказал о деревне, сохранившей дух прошлого
30.11.2024, 12:00
Фотограф запечатлел всемирно известный остров в Карелии

Чтиво

05.11.2024 11:26
Без политики
Когда все путем: о династиях, преемственности профессии и красоте
Татьяна Колехмайнен работает в «Кареллестрансе» всего третий год, но уже с должности сменного диспетчера выросла до старшего техника.
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
30.08.2024 14:56
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
архив чтиво

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.