«Американца» придавило деревом на юге Карелии

фото: © Чтобы лучше было жить / ВК

После разгула стихии пострадала иномарка в одном из дворов Олонца.

О происшествии в Олонце рассказали в местном паблике «Чтобы лучше было жить».

Упавшее на автомобиль дерево увидели утром в воскресенье, 1 декабря, жители д. № 10 на ул. К. Маркса. Очевидцы сфотографировали упавшее дерево и выложили фото в сеть.

Как сообщили горожане, они третий час ждут, когда уберут дерево.

«Оповещены все, включая главу администрации района», — отметили в паблике и выразили опасения, «дождутся ли, ведь воскресенье?».

Очевидцы также предложили коммунальщикам провести во дворах ревизию аварийных деревьев.

Судя по фото, от разгула стихии пострадал автомобиль Chevrolet. Явных повреждений машины на кадрах не видно, но самостоятельно «американцу» не выбраться.