Американцы оценили достоинства огуречного рассола

Американская газета New York Post рассказала о любви поклонников фитнеса в Нью-Йорке к огуречному рассолу.

По данным издания, американцы готовы отдавать от $3 до $15 (от 196 до 980 рублей) за стакан этого чудодейственного напитка, сообщают "Известия".

"Существует повышенный спрос на рассол", — рассказал менеджер заведения, продающего различные соления, Майк Чу.

По его словам, некоторые готовы заплатить $45 (2,9 тыс. рублей) за ведерко огуречного рассола. Такой спрос доктор Теодор Стрэндж объяснил тем, что данный напиток помогает при восстановлении после тренировок. Он отметил, что рассол позитивно влияет на восстановление мышечной ткани и нормализует обмен солей в организме. Однако он предостерег от злоупотребления напитком тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

1 апреля сообщалось, что американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену. Его материал "Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови" был опубликован в сетевом издании Vice.