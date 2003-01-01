РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Без политики
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
Тема недели
Найти клиентов, подыскать сотрудников: как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи
22 сентября, 16:51 Статьи
Обществоведение
Вахта памяти прошла в Лоухском районе
22 сентября, 09:00 Статьи
Новости

Пьяных пассажиров из Мурманской области сняли с поездов в Карелии

08:40

В Музыкальном театре Карелии зрителям показали, что происходит за сценой

08:20

В России зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ

08:00

Аморальное поведение и завышенные требования: молодёжь Карелии озвучила главные минусы местных работодателей

07:40

Пленэрные пейзажи Мунозерского края представят на выставке в Национальном театре Карелии

07:20

Почти 80% россиян верят в существование инопланетян

07:00

Умер известный карельский мастер по изготовлению и реставрации кантеле

06:40

Депутат Госдумы предложил создать реестр лиц, которые «лайкают» посты иноагентов

00:10

Из-за непогоды посёлки в Карелии остаются без электричества

22:35

Почти 300 предпринимателей из Карелии поделились опытом и приобрели новые компетенции на форуме «Карелия 2025»

21:30

Авиарейс из Москвы совершил посадку в Петрозаводске после улучшения погоды

20:25

В Кондопожской ЦРБ произошел пожар

19:05

Более 1000 молодых сосен посадили в Суоярвском округе

19:00

Пожарные спасли перевернувшуюся на реке Водле лодочницу

18:10

Глава Карелии подписал распоряжение об осеннем призыве

17:20

Сильный ветер и дождь: прогноз погоды на 23 сентября

17:00

В Петрозаводске рассказали, как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи

16:54

Сотрудники «ПКС – Водоканал» приняли участие в заседании Бассейновых советов

16:30

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Петрозаводске из-за сильного ветра

16:20

Житель Приладожья обокрал пенсионера и пропил награбленное

16:00

В Карелии из-за шквалистого ветра без света остались крупные поселки

15:30

Мужчина скончался в алкомаркете Петрозаводска

15:20

Нехватка кадров в петрозаводском доме-интернате для ветеранов сохраняется

15:00

В Петрозаводске презентовали экскурсионный маршрут нового формата

14:35

В правительстве Карелии готовы компенсировать затраты предпринимателей на электрозаправки

14:10

Электронные повестки будут рассылать в ходе осеннего призыва

13:40

На Сямозере спасли унесённого течением рыбака из Белоруссии

13:20

Уволенный с поста директора института леса КарНЦ РАН Александр Крышень намерен обратиться в суд

12:55

Старое здание ФАПа в Приладожье привели в порядок

12:35

Экс-глава Медвежьегорского психоневрологического интерната пойдет под суд за присвоение денег умерших постояльцев

12:20

Не сдавшие экзамены девятиклассники смогут получить профессию бесплатно

12:00

На трассе «Кола» в Карелии сбили очередного лося

11:30

В лесном озере в Карелии нашли уникальную лодку-долбленку

11:15

Компания «КСМ» приняла участие в проекте ранней профориентации дошкольников в Суоярви

11:05

На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска

10:50

Стоимость тоннеля под железной дорогой в Петрозаводске за год выросла на миллиард рублей

10:22

Мошенники обманули петрозаводчанина с помощью нейросетей

10:00

В Прионежском районе в лесу заблудился пенсионер

09:40

Два карельских города вошли в ТОП самых популярных направлений для отдыха на водоемах осенью

09:30

Гости музея в Карелии узнали в экспонате необычную прялку своей бабушки

09:15

В Лоухском районе благоустроили памятный мемориал

09:00

В Госдуме предложили ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

08:40

В Петрозаводске рядом с жилым домом загорелся электрический шкаф

08:20

В Петрозаводске массово проверяют водителей такси

08:00

В России предложили учредить День государственности

07:40

В Петрозаводске на Первомайском проспекте изменится режим работы светофора

07:20

На окраине Петрозаводска полыхал пожар

07:00

Пожарный из Карелии покорил две вершины Кавказа

06:40

Россия вошла в тройку стран с самой большой разницей в зарплатах мужчин и женщин

00:10
Аморальное поведение и завышенные требования: молодёжь Карелии озвучила главные минусы местных работодателей
Сегодня 07:40 Общество
Поделиться

Юные соискатели республики рассказали о ключевых «красных флагах» нанимателей, отталкивающих на этапе собеседования.

фото: © iStock

Главным «красным флагом» карельских работодателей, отталкивающим молодых соискателей уже на этапе собеседования, стало размытое описание вакансии и отсутствие чётких требований — на это обратили внимание 72% кандидатов. Вторую строчку антирейтинга заняли постоянные переработки (60%), третью — негативные отзывы сотрудников (57%). Об этом сообщили эксперты онлайн-платформы рекрутинга hh.ru, проанализировав данные опроса местной молодёжи.

— Среди других факторов отмечаются неэтичное поведение на собеседовании (54%), «серая» зарплата и предложение работать без оформления (44%), слишком длинный перечень требований (36%), запрет на «удалёнку» или гибкий график (35%), высокая текучесть кадров (32%) и отсутствие бенефитов (14%), — рассказали в компании.

Таким образом, юные жители республики в первую очередь ценят чёткость условий и адекватную нагрузку, а также обращают внимание на репутацию и корректность работодателя, тогда как гибкость графика и социальные бонусы для них менее значимы.

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске презентовали экскурсионный маршрут нового формата
22 сентября, 14:35 Культура
Умер известный карельский мастер по изготовлению и реставрации кантеле
Сегодня, 06:40 Утраты
Авиарейс из Москвы совершил посадку в Петрозаводске после улучшения погоды
22 сентября, 20:25 Общество
В Карелии из-за шквалистого ветра без света остались крупные поселки
22 сентября, 15:30 Погода
Пьяных пассажиров из Мурманской области сняли с поездов в Карелии
08:40 Происшествия
В Музыкальном театре Карелии зрителям показали, что происходит за сценой
08:20 Культура
В России зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ
08:00 Общество
Аморальное поведение и завышенные требования: молодёжь Карелии озвучила главные минусы местных работодателей
07:40 Общество
Пленэрные пейзажи Мунозерского края представят на выставке в Национальном театре Карелии
07:20 Культура
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение