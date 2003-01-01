Аморальное поведение и завышенные требования: молодёжь Карелии озвучила главные минусы местных работодателей

Юные соискатели республики рассказали о ключевых «красных флагах» нанимателей, отталкивающих на этапе собеседования.

Главным «красным флагом» карельских работодателей, отталкивающим молодых соискателей уже на этапе собеседования, стало размытое описание вакансии и отсутствие чётких требований — на это обратили внимание 72% кандидатов. Вторую строчку антирейтинга заняли постоянные переработки (60%), третью — негативные отзывы сотрудников (57%). Об этом сообщили эксперты онлайн-платформы рекрутинга hh.ru, проанализировав данные опроса местной молодёжи.

— Среди других факторов отмечаются неэтичное поведение на собеседовании (54%), «серая» зарплата и предложение работать без оформления (44%), слишком длинный перечень требований (36%), запрет на «удалёнку» или гибкий график (35%), высокая текучесть кадров (32%) и отсутствие бенефитов (14%), — рассказали в компании.

Таким образом, юные жители республики в первую очередь ценят чёткость условий и адекватную нагрузку, а также обращают внимание на репутацию и корректность работодателя, тогда как гибкость графика и социальные бонусы для них менее значимы.