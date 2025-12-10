«Амурские Тигры» обыграли «Динамо-Карелию» в серии бросков

Второй матч «Динамо-Карелии» с «Амурскими тиграми» завершился поражением для нашей команды.

Сегодня, 11 декабря, «Амурские Тигры» принимали «Динамо-Карелию» в рамках регулярного чемпионата МХЛ. В предыдущей встрече, прошедшей днём ранее, сильнее оказалась команда из Кондопоги, выигравшая 3:2 в дополнительном периоде.

Сегодняшнюю игру хабаровчане начали активно: в первом периоде «Амурские Тигры» почти в пять раз перебросали соперника (19-4), но открыть счёт не смогли. Во втором периоде в течение девяти секунд забили Роман Ризванов и Гарик Манукян. Затем Иван Шерстнёв довёл счёт до 3:0. После этого «Динамо-Карелия» поменяла вратаря: в игру вступил Кирилл Бондаренко. В итоге к концу периода счёт был 3:2: в течение пяти минут забили Егор Марининов и Илья Елисеев. В начале последнего отрезка команды обменялись шайбами: сначала Евгений Новиков сравнял счёт, но спустя полторы минуты Виктор Старцев вновь вывел хабаровчан вперёд. За 21 секунду до конца основного времени нападающий «Динамо-Карелии» Савелий Корзик сравнял счёт.

Дополнительный период не выявил победителя, и игра перешла в серию бросков. «Амурские Тигры» выиграли 1-0 по буллитам, благодаря броску Ярослава Дёминского. 5:4 — счет игры. Ее прокомментировал тренер динамовцев Дмитрий Крамаренко.

— Робко начали игру. Но вратарь нас оставлял в игре. Сражались в первом периоде, но инициатива была полностью за соперником. Пропустили во втором периоде три гола, один в меньшинстве. Не ловили шайбу на себя. Хотя именно по тактике играли правильно, но нужно было ловить шайбу на себя. Рады, что с 0:3 вернулись в игру. Пропустили 4-й гол на возврате. Сняли вратаря, ушли в овертайм и вырвали очко у соперника. Проиграли в мастерстве по буллитам. Можно игру разделить на две части — до 0:3 и после 0:3, — сказал тренер.

Об этом пишут и болельщики команды.

— Первые полтора периода все испортили. Я не знаю, что сделал тренер, но команда заиграла новыми красками после третьей шайбы. Тройка Новиков — Марининов — Корзик просто великолепна, их игру сегодня даже не описать словами. Не заслужили сегодня три очка из-за отвратительной игры с начала и до середины второго периода. Одно очко — закономерный результат на сегодня. Спасибо парням за отдачу в последней тридцатиминутке, это было сильно, — написал болельщик в паблике команды в ВК

14 декабря «Динамо-Карелия» встретится во Владивостоке с «Тайфуном». Это команда «серебряного дивизина», стоит четвертой в турнирной таблице. У них 14 побед и 19 проигрышей за все игры. У динамовцев 7 побед и 24 поражения. Наша команда предпоследняя в таблице.