Реклама на сайте
Тема недели
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Тема недели
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Обществоведение
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Новости

Аналитик рассказал о перспективах рубля до середины октября

00:10

Самые стремительные и выносливые – республиканский легкоатлетический кросс памяти Арне Францевича Кивекяса прошел в Петрозаводске

20:26

В Карелии завершается ремонт дороги «Суоярви — Койриноя»

20:00

В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей на трезвость

19:00

Поваленное бобрами дерево перекрыло дорогу к карельскому поселку

18:00

Небольшой дождь и умеренный ветер: прогноз погоды на 5 октября

17:00

В Пудоже открыли новую многофункциональную спортивную площадку

16:00

Все пропавшие около границы с Россией норвежские военнослужащие найдены

15:00

В Карелии фермер высадил на участке землянику, чтобы не лишиться земли

14:05

В Карелии на неделе пройдут временные отключения телерадиовещания

13:10

В Беломорске на четыре дня ограничат движение через железнодорожный переезд

12:30

Юные спортсменки из Карелии завоевали серебро на всероссийских соревнованиях в Сочи

12:00

С 2026 года в России станет доступен межрегиональный перенос мобильного номера

11:30

Посадочную площадку в Костомукше планируют отремонтировать за 2 млрд рублей

11:00

В МВД России предупредило о новой схеме мошенничества через мессенджер Telegram

10:30

«Маленькие победы»: родители укушенного клещом Всеволода Соловьева рассказали о его состоянии

10:00

В «Прионежской сетевой компании» рассказали о плановых отключениях электричества на следующей неделе

09:30

В аэропорту Пулково введут биометрическую идентификацию

09:00

Мужчина пропал в конце сентября в Петрозаводске

08:30

Внедорожник опрокинулся в кювет в Заонежье Карелии

08:00

Беспилотники атаковали Ленинградскую область

07:30

Автомобиль влетел в припаркованные машины на улице в Петрозаводске

00:30

Названы две общие привычки, объединяющие долгожителей

00:10
Аналитик рассказал о перспективах рубля до середины октября
Сегодня 00:10 Общество
Поделиться

Курс рубля укрепился на прошедшей неделе, но эта тенденция может измениться.

фото: © Столица на Онего

Руководитель департамента «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в разговоре с «Прайм» заявил, что на валютном рынке России установилась относительная стабильность.

По словам эксперта, рубль поддерживают интервенции Банка России, ожидания решений по ключевой ставке и слабость доллара на мировых рынках.

Основным фактором стал пересмотр ожиданий по ставке ЦБ. Большинство участников рынка сейчас полагают, что на заседании в конце октября ставка сохранится на уровне 17% годовых, что делает рублевые инвестиции привлекательными.

Шнейдерман отметил, что делать ставку на долгосрочное укрепление рубля пока преждевременно. Негативными факторами для российской валюты до середины осени могут стать снижение цен на нефть, возможное расширение санкционного давления, а также рост спроса на иностранную валюту для импорта.

При реализации этих рисков курс доллара может вернуться в диапазон 82–85 рублей. 

Обсудить (0) в ленту
Быстрее всех – кросс памяти А.Ф. Кивекяса прошел сегодня на Кургане
Сельскохозяйственная ярмарка начала свою работу в Петрозаводске
Рабочая мода, коммунальный марафон, экспедиция по водоканалу – чем еще удивляли на соревнованиях «Сила РКС»
Зрителям показали закулисье Музыкального театра Карелии
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение