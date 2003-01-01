Аналитик рассказал о перспективах рубля до середины октября

Курс рубля укрепился на прошедшей неделе, но эта тенденция может измениться.

Руководитель департамента «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в разговоре с «Прайм» заявил, что на валютном рынке России установилась относительная стабильность.

По словам эксперта, рубль поддерживают интервенции Банка России, ожидания решений по ключевой ставке и слабость доллара на мировых рынках.

Основным фактором стал пересмотр ожиданий по ставке ЦБ. Большинство участников рынка сейчас полагают, что на заседании в конце октября ставка сохранится на уровне 17% годовых, что делает рублевые инвестиции привлекательными.

Шнейдерман отметил, что делать ставку на долгосрочное укрепление рубля пока преждевременно. Негативными факторами для российской валюты до середины осени могут стать снижение цен на нефть, возможное расширение санкционного давления, а также рост спроса на иностранную валюту для импорта.

При реализации этих рисков курс доллара может вернуться в диапазон 82–85 рублей.