Аналитика МТС: достопримечательности Сортавалы набирают популярность среди туристов

МТС с помощью технологии обезличенных данных Big Data проанализировала перемещения гостей и жителей Карелии на новогодних праздниках и выяснила, что длительность путешествий по республике увеличилась в среднем в 1,5 раза и составила 4-5 дней

Главным центром притяжения для гостей в этом году, помимо Петрозаводска, стал город Сортавала, откуда начинаются многие популярные экскурсионные маршруты. Аналитики МТС выяснили, что более трети всех путешественников предпочли в этом году остановиться в Сортавале на 1-2 дня, чтобы изучить местные достопримечательности.

Более 65% гостей нашли время на прогулку по центру города и посетили знаменитый памятник Рунопевцу, Пожарное депо и дом Леандера, прошлись по набережной. Примерно 52% нашли время на прогулку по парку Ваккосалми. Эти данные были получены по итогам использования аудиогида по наиболее интересным местам Сортавалы, запущенного МТС в 2020 году.

Большинство жителей Петрозаводска предпочло в новогодние праздники не уезжать далеко от города, но это не помешало им активно проводить время на лыжне «Фонтаны» и на центральном катке на площади Кирова, где за весь период праздников побывал каждый третий житель города.

Также наблюдался значительный рост трафика в Вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко, куда отправились многие семьи с детьми.

«Карелия стремительно набирает популярность у туристов как из северо-западных регионов, так и из более отдаленных городов. Например, с помощью геоаналитической платформы МТС GeoEffect мы выяснили, что в прошлом году выросло число гостей, приезжающих к нам из Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда и Ярославля. Кроме того, мы видим, как изменились маршруты, которыми интересуются туристы. Раньше Сортавала воспринималась больше в качестве отправной точки наиболее популярных маршрутов. Сейчас же мы наблюдаем растущий интерес туристов к многочисленным достопримечательностям, расположенным как в самом городе, так и в его окрестностях», — рассказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.