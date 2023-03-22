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Аналитики: Карелия теряет работоспособное население

Новости. Общество
09:35, 23 Марта 2023
фото: © Правительство Карелии

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По данным аналитиков компании интернет-рекрутмента, в республике в последнее время сложился серьезный дефицит соискателей.

Аналитики российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter выяснили, что уровень конкуренции на рынке труда в Карелии продолжает быть ниже нормы, а работоспособного населения становится все меньше.

По данным компании, на российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. В Карелии, так же, как и по стране в целом, в первом квартале 2023 года на одну вакансию претендуют 4 кандидата, что является отклонением от нормы. При этом, начиная с весны 2023 года, уровень конкуренции и в регионе, и в России стабильно снижался.

«Один из сложных моментов 2023 года как для роста экономики в целом, так и для развития рынка труда в частности является дефицит кадров. Данную причину также называют аналитики ЦБ РФ, которые составляли экономической обзор по итогам 2022 года и давали прогнозы на 2023», — сообщили в компании.

При этом аналитики прогнозируют, что при отсутствии новых вызовов и событий, напрямую влияющих на численность трудоспособного населения, в 2023 году уровень безработицы сохранится в текущих исторических минимумах.

Как видно из диаграммы, самый низкий уровень конкуренции в Карелии сложился в сферах: консультирование, домашний персонал, добыча сырья, медицина и фармацевтика. Единственная сфера, где в республике наблюдается повышенная конкуренция — государственная служба, некоммерческие организации.

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