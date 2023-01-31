Аналитики назвали сроки восстановления российской экономики

Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» объяснили, когда ожидается восстановительный рост экономики России.

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» назвали срок восстановления экономики России. Об этом говорится в недавнем исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам экспертов, восстановительный рост откладывается на конец 2023 года. В настоящее время российская экономика продолжает адаптироваться к шокам и одновременно подстраивается под замедление мировой экономики и турбулентность на мировых рынках. Структурная трансформация, подытожили аналитики, продолжится и в текущем году.

«В нынешнем году российская экономика впервые будет жить в условиях устойчивого санкционного режима, снятие или смягчение которого пока представляется далекой перспективой», — говорится в исследовании. Согласно базовому сценарию, ВВП страны уменьшится на 1,5 процента к маю, а затем ожидается умеренный рост до 6,5 процента. Ключевая ставка, по мнению аналитиков, может быть повышена весной.

Ранее в феврале глава Минэкономразвития Максим Решетников оптимистично оценил развитие экономики России в 2023 году. Со своей стороны глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что экономика России может перейти к росту в годовом выражении в середине 2023 года. При этом в оценке ВВП по году Банк России дает «симметричные прогнозы» — от минус до плюс одного процента.