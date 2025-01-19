Аналитики предупредили о риске массовых банкротств предприятий в России

Около 20% российских предприятий оказались перед угрозой банкротства.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили о высоком риске банкротств российских предприятий в начале 2025 года. Об этом сообщили Ведомости.

Нагрузка процентных платежей на рискованном уровне, превышающем 2/3 от налоговой прибыли, была зафиксирована в конце 2024 года у 20% российских предприятий обрабатывающей промышленности. Год назад таких предприятий было меньше вдвое, отметили эксперты.

Под удар попали в первую очередь компании инвестиционного технологического ядра экономики. Проблемными оказались в первую очередь транспортное машиностроение, а также отрасли телекоммуникации, строительство, лесоводство и лесозаготовки, добыча полезных ископаемых.

Главной причиной ситуации названо повышение ключевой ставки и, как следствие, ставок по кредитам. По мнению экспертов, вал банкротств можно ожидать во втором квартале 2025 года.