Аналитики предупредили о риске массовых банкротств предприятий в России

Около 20% российских предприятий оказались перед угрозой банкротства.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили о высоком риске банкротств российских предприятий в начале 2025 года. Об этом сообщили Ведомости.
Нагрузка процентных платежей на рискованном уровне, превышающем 2/3 от налоговой прибыли, была зафиксирована в конце 2024 года у 20% российских предприятий обрабатывающей промышленности. Год назад таких предприятий было меньше вдвое, отметили эксперты.
Под удар попали в первую очередь компании инвестиционного технологического ядра экономики. Проблемными оказались в первую очередь транспортное машиностроение, а также отрасли телекоммуникации, строительство, лесоводство и лесозаготовки, добыча полезных ископаемых.
Главной причиной ситуации названо повышение ключевой ставки и, как следствие, ставок по кредитам. По мнению экспертов, вал банкротств можно ожидать во втором квартале 2025 года.
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