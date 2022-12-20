Аналитики рассказали о том, сколько фейковых публикаций зарегистрировано в Карелии

Фейки становятся все более достоверными, а для их производства применяются постановочные или архивные фото и видео

По данным АНО «Диалог», количество недостоверной информации в интернете по сравнению с прошлым годом выросло в 6 раз. Об этом говорил гендиректор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимир Табак на площадке МИА «Россия сегодня». При этом более 60 процентов интернет-пользователей сталкиваются с фейками, как минимум, раз в неделю, заявил он.

Как сообщают аналитики Центра управления регионом республики Карелия, жители в уходящем году столкнулись более чем с тысячью фейковых публикаций.

«Чаще всего это были недостоверные сообщения, созданные за пределами республики и размещенные в неофициальных новостных пабликах и телеграм-каналах. Иногда использовались украденные или специально созданные аккаунты, — рассказывает старший аналитик ЦУР РК Владимир Симаков.

— Распространенными темами стали здравоохранение и проведение частичной мобилизации. Например, широкое распространение получил фейк о „первоочередной“ мобилизации жителей Карелии. При этом использовался поддельный указ Президента РФ с неверными названиями регионов».

Опровержение недостоверной информации с комментарием Военного комиссара Карелии Андрея Артемьева было размещено в региональных СМИ через несколько часов после появления фейка.

В целом же по стране зарегистрировано 3,7 тыс. фейков, а число публикаций достигло 9,3 млн. Фейки становятся все более правдоподобными, а для их производства применяются постановочные или архивные фото и видео. Для проверки данных и опровержения ложной информации в этом году «Диалог» запустил фактчекинговую платформу «Лапша Медиа».

«Мы столкнулись с угрозой не только информационной, но и национальной безопасности, когда требуется консолидация государства и гражданского общества: органов власти, молодежи, представителей СМИ, вузов, экспертных сообществ. „Лапша Медиа“ сегодня предоставляет возможность получить достоверные данные пользователям, которые сталкиваются с фейками. С момента запуска платформы поступило более 85 тыс. запросов на проверку публикаций и сообщений. Только при их своевременной отработке возможно создание безопасной информационной среды для граждан», — отметил генеральный директор «Диалога» Владимир Табак.

В октябре этого года по инициативе «Диалога» был подписан меморандум по борьбе с фейками в Интернете.

«Сейчас фактчекинг со стороны участников меморандума — один из самых эффективных инструментов по борьбе с недостоверной информацией», — считает начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

О своем способе борьбы с фейками рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: «Информационный вакуум становится благоприятной почвой для распространения фейковой информации», — отметил он.

По словам Гладкова, ключевое направление работы — прямая коммуникация с гражданами. Вячеслав Гладков запустил новый формат и теперь ежедневно отвечает на 10 популярных вопросов жителей в прямом эфире в соцсетях.