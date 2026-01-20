Анализ на риск инфаркта и инсульта включён в бесплатную диспансеризацию по ОМС

В программу диспансеризации по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) включён новый важный анализ — определение уровня липопротеина (а) в крови.
Граждане 18–40 лет могут однократно проверить уровень липопротеина, важного маркера сердечно-сосудистых заболеваний. Это исследование позволяет оценить генетически обусловленный риск развития атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта в молодом возрасте, сообщает РИА Новости.
Теперь граждане России в возрасте от 18 до 40 лет смогут один раз бесплатно сдать анализ на липопротеин. Его повышенный уровень — сигнал об увеличенных рисках патологии коронарных сосудов, инфаркта миокарда и инсульта. Он обусловлен генетикой и считается одним из важных факторов для выявления сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.
Также россиянам доступна оценка липидного профиля (общий холестерин; холестерин липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности; триглицериды). Для возрастной группы 18–39 лет исследование будет доступно один раз в шесть лет. Для граждан 40 лет и старше — один раз в три года.
Введение этого анализа в систему ОМС направлено на раннее выявление предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые остаются основной причиной смертности в России. Своевременное обнаружение высокого уровня липопротеина (а) позволяет врачам назначить более персонализированную программу профилактики и наблюдения для пациента. Исследование проводится в рамках профилактического осмотра или диспансеризации по направлению терапевта.
