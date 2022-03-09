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Аналог Instagram собираются запустить в России

Новости. Общество
12:11, 16 Марта 2022
фото: © SHUTTERSTOCK

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Российский аналог Instagram под названием «Россграм» заработает в конце марта.

Как сообщает ТАСС, сервис будет иметь привычный для всех функционал и мобильное приложение для Android и iOS.

В «Россграме» также появятся дополнительные инструменты монетизации для пользователей — платный доступ к контенту, функция сбора средств, реферальная программа и другие, уточняется в сообществе. Также соцсеть работает над функцией переноса данных из Instagram.

В конце марта доступ будет открыт для топ-блогеров, спонсоров и инвесторов, в апреле — для остальных пользователей, которые пока могут заполнить форму на сайте соцсети для оповещения о запуске соцсети.

14 марта Роскомнадзор ограничил доступ в Instagram на территории России. Согласно заявлению ведомства, доступ к социальной сети ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих.

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