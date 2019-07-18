Анастасия Макеева взбодрила мужчин фото в прозрачном бюстгальтере

Актриса поделилась откровенной фотографией в нижнем белье.

Звезда опубликовала кадр, на котором предстала в белом сексуальном прозрачном бюстгальтере с кружевом, изящной подвеской на шее и серьгах, пишет Cosmopolitan.

"Или у меня наблюдается эксгибиционизм, или когда такое "чумачедшее" белье невозможно ходить в одежде. Ну, вот проходишь мимо зеркала и приостанавливаешься и любуешься. То ли на себя в белье,то ли на белье на себе. Ну что поделать, если красоты оно неописуемой, и даже жаль, что никто не видит и даже я. Вот, пока дома тусую, хоть сама полюбуюсь", – написала в Instagram Макеева.

Фото артистки вызвало бурную реакцию ее поклонников. Мужская аудитория засыпала Анастасию комплиментами.