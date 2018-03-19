Анастасия Волочкова кардинально изменила внешность

Поклонники заметили значительные изменения во внешности Анастасии Волочковой.

Балерина заметно постройнела, а на днях изменила прическу — нарастила волосы. По мнению фанатов, с длинными локонами 42-летняя артистка выглядит значительно моложе и привлекательнее, пишет lady.

"Оказывается вы сногсшибательны. Честно, вам очень не идут все эти гульки. А с распущенными волосами сразу минус 20 лет, просто девочка", "Очень давно надо было сменить имидж", — написали они в комментариях.

Еще недавно пользователи Сети критиковали Волочкову за то, что она "сильно изменилась" и выглядит все хуже. Свое недовольство они высказали, увидев архивное фото знаменитости 20-летней давности.

Очевидно, позитивным изменениям поспособствовал новый роман Анастасии с программистом Михаилом. Волочкова не скрывает своего счастья и ежедневно делится с подписчиками личными фото. По слухам, влюбленные уже готовятся к свадьбе.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Мар 2018 в 7:19 PDT

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Мар 2018 в 9:46 PDT

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 11 Фев 2018 в 1:05 PST