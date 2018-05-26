Анастасия Волочкова рассказала, зачем она публично раздевается

Скандальная балерина решила наконец расставить все точки над "i".

Вскоре после того как Анастасия Волочкова со скандалом покинула большую сцену, она вернулась на первые полосы СМИ в качестве персонажа той самой "Мальдивской фотосессии".

Это была серия фотографий, снятых на смартфон. На них экс-прима Большого театра позировала в микроскопических купальниках, а то и вовсе без них, на пляжах, яхтах и в лобби шикарных гостиниц.

После прихода скандальной славы за Анастасией Волочковой закрепилась репутация "эпатажной балерины на шпагате", а сама она решила закрепить свой успех, пишет uznayvse.

С тех пор не проходит и недели, чтобы Волочкова не опубликовала фото очередного шпагата в бикини или фото в стиле ню, сделанного в бане. Волочкова впервые решила прокомментировать свое увлечение фотографией и рассказала, зачем она постоянно раздевается и фотографируется в таком виде.

Оказалось, что впервые Анастасия публично разделась для своей страницы в Instagram, чтобы подразнить папарацци — репортеры так долго пытались добыть ее фото в обнаженном виде, что она решила предоставить им такую возможность.

"Он меня камушками обложил, ракушками обсыпал и сфотографировал. Я все выложила в блоге, чтоб люди видели — у меня все натуральное, и грудь, и губы", - заявила Волочкова.