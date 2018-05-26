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Новости. Общество
20:40, 26 Мая 2018

Анастасия Волочкова рассказала, зачем она публично раздевается

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Скандальная балерина решила наконец расставить все точки над "i".

Вскоре после того как Анастасия Волочкова со скандалом покинула большую сцену, она вернулась на первые полосы СМИ в качестве персонажа той самой "Мальдивской фотосессии".

Это была серия фотографий, снятых на смартфон. На них экс-прима Большого театра позировала в микроскопических купальниках, а то и вовсе без них, на пляжах, яхтах и в лобби шикарных гостиниц.

После прихода скандальной славы за Анастасией Волочковой закрепилась репутация "эпатажной балерины на шпагате", а сама она решила закрепить свой успех, пишет uznayvse.

С тех пор не проходит и недели, чтобы Волочкова не опубликовала фото очередного шпагата в бикини или фото в стиле ню, сделанного в бане. Волочкова впервые решила прокомментировать свое увлечение фотографией и рассказала, зачем она постоянно раздевается и фотографируется в таком виде.

Оказалось, что впервые Анастасия публично разделась для своей страницы в Instagram, чтобы подразнить папарацци — репортеры так долго пытались добыть ее фото в обнаженном виде, что она решила предоставить им такую возможность.
"Он меня камушками обложил, ракушками обсыпал и сфотографировал. Я все выложила в блоге, чтоб люди видели — у меня все натуральное, и грудь, и губы", - заявила Волочкова.

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