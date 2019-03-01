Анастасия Волочкова ударила водителя

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Конфликт между Анастасией Волочковой и ее бывшим водителем Александром Скиртачом разгорелся с новой силой. Балерина выложила в Сеть видео, на котором она ударила мужчину.
Два года назад балерина заявила, что личный водитель украл у нее крупную сумму денег. Скиртач провел полгода в СИЗО, его также приговорили к трем годам лишения свободы условно. После этого Александр и Анастасия продолжили поливать друг друга грязью на различных ток-шоу, пишет Cosmopolitan.
Их первая встреча после суда состоялась в эфире программы "Новые русские сенсации". Волочкова опубликовала в Instagram короткое видео выпуска с ее участием, где она ругается с Александром и дает ему пощечину.
"Все эти ушаты грязи, чушь и ересь из уст моего шофера по имени Скиртач – всего лишь месть человека, которого изобличило правосудие. Человек отработал шофером у меня всего год до того момента, как было раскрыто его мошенничество, воровство и стяжательство, а рассказывает такие небылицы и сказки, как будто прожил со мной минимум лет 15. Он "знает все", что происходило в моих домах, в моих квартирах, в моих постелях, создается впечатление, что и свечку они с женой держали у моих ног", – высказалась Волочкова.
Анастасия заявила, что Скиртачу следовало бы уже успокоиться и переосмыслить свое поведение, а не "плевать в лицо" суду и следствию, которые пожалели его и дали условное наказание.
По словам артистки, Александр возомнил себя телезвездой и теперь обзванивает журналистов с компроматом на нее.
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Все эти ушаты грязи, чушь и ересь из уст моего шофера по имени Скиртач - всего лишь месть человека, которого изобличило правосудие. Представить только, человек отработал шофером у меня всего год, до того момента, как было раскрыто его мошенничество, воровство и стяжательство, а рассказывает такие небылицы и сказки, как-будто прожил со мной минимум лет 15... Он «знает всё», что происходило в моих домах, в моих квартирах, в моих постелях, создается впечатление, что и свечку они с женой держали у моих ног. Я понимаю, что это его месть за полгода в сизо, видимо, не сладко ему там пришлось, что грозил перед камерой отомстить. Так успокоился бы, его осудила и в сизо сажала не я, а следствие. И суд признал его виновным, а он считает, что и судья не права и приняла неправильное решение. Так неправильным было пожалеть, этого человека, как многодетного отца, просто он спрятался за спины детей, (кинув и их же), и дать условно, а не фактически. И учитывая это обстоятельство, этот мой экс-шофер плюет в лицо этому самому следствию, потому что вместо того, чтобы отбывать наказание, исправить что-то в своем мироощущении, перестать разводить, кидать и обманывать людей, он возомнил себя телезвездой. И его работой стал еженедельный обзвон журналистов с «новым-старым компроматом и новыми знаниями на меня». В отличие от этой семейки, я не собираюсь с ними как-то разбираться вне правового поля. Его женушку я знать не знаю и видела мельком лишь 1 раз, и боюсь, что даже не узнаю в толпе. Все претензии я высказываю открыто и только к своему бывшему водителю. А для всех хочу отметить, всегда отстаивала и впредь буду отстаивать свою правоту только в правовом поле, что сделала и на этот раз. На Скиртача подано заявление за клевету и он должен будет за это ответить. Он думал, что появится в студии один и ему дадут трибуну обливания меня грязью. А появление меня, адвоката и Никиты @instadzhigurda , стало неожиданным. Теперь Скиртачи оборвали трубки «Новым русским сенсациям» с мольбами не ставить эту программу в эфир..🤣 Нет уж. Давайте посмотрим все вместе в воскресенье в 18.00, как этот преступник осужденный будет утопать во лжи и в своем ничтожестве😝 #анастасияволочкова
Все главное - здесь: #stolicaonego
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