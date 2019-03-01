Анастасия Волочкова ударила водителя

Конфликт между Анастасией Волочковой и ее бывшим водителем Александром Скиртачом разгорелся с новой силой. Балерина выложила в Сеть видео, на котором она ударила мужчину.

Два года назад балерина заявила, что личный водитель украл у нее крупную сумму денег. Скиртач провел полгода в СИЗО, его также приговорили к трем годам лишения свободы условно. После этого Александр и Анастасия продолжили поливать друг друга грязью на различных ток-шоу, пишет Cosmopolitan.

Их первая встреча после суда состоялась в эфире программы "Новые русские сенсации". Волочкова опубликовала в Instagram короткое видео выпуска с ее участием, где она ругается с Александром и дает ему пощечину.

"Все эти ушаты грязи, чушь и ересь из уст моего шофера по имени Скиртач – всего лишь месть человека, которого изобличило правосудие. Человек отработал шофером у меня всего год до того момента, как было раскрыто его мошенничество, воровство и стяжательство, а рассказывает такие небылицы и сказки, как будто прожил со мной минимум лет 15. Он "знает все", что происходило в моих домах, в моих квартирах, в моих постелях, создается впечатление, что и свечку они с женой держали у моих ног", – высказалась Волочкова.

Анастасия заявила, что Скиртачу следовало бы уже успокоиться и переосмыслить свое поведение, а не "плевать в лицо" суду и следствию, которые пожалели его и дали условное наказание.

По словам артистки, Александр возомнил себя телезвездой и теперь обзванивает журналистов с компроматом на нее.