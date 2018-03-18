Анатолий Цыганков: "Наши наблюдатели беспристрастны"

Политолог Анатолий Цыганков заявил о беспристрастности наблюдателей на избирательных участках Карелии.

Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению, политолог Анатолий Цыганков рассказал на площадке Информационно-ситуационного центра о подготовке корпуса наблюдателей от Общественной палаты РК, которые сегодня работают на избирательных участках республики.

По словам Анатолия Цыганкова, в число наблюдателей вошло 966 человек. Это даже больше, чем планировалось набрать. Общественная палата рассчитывала, что потребуется 928 наблюдателей (примерно по два добровольца на каждый из 464 участков).

Анатолий Цыганков подчеркнул, что это первый опыт подобного наблюдения. Возможность направлять наблюдателей на участки общественные палаты регионов получили в конце 2017 года, когда вступили в силу изменения в закон "О выборах Президента РФ".

Ранее право организовывать наблюдение было только у кандидатов или политических партий, участвовавших в выборах. Новации в федеральном законодательстве создали возможность именно для независимого наблюдения.

"Обычно наблюдатели приходили от партий, и у них все равно был определенный уклон. Наши наблюдатели совершенно беспристрастны, им неважно, кто победит. Им главное, чтобы все прошло по закону. Чем больше людей мы вовлечем в процесс наблюдения, тем чище будут выборы", - отметил Анатолий Цыганков.