Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
13:34, 18 Марта 2018

Анатолий Цыганков: "Наши наблюдатели беспристрастны"

По теме

Явка в Карелии на выборах президента ниже, чем в целом по России
18.03.18 14:20
В ЦИК Карелии поступила жалоба на нарушение закона о выборах в Петрозаводске
18.03.18 13:57
Пивненко и Зубарев прокомментировали голосование на выборах Президента РФ
18.03.18 13:51
Все новости
Загрузка...

Политолог Анатолий Цыганков заявил о беспристрастности наблюдателей на избирательных участках Карелии.

Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению, политолог Анатолий Цыганков рассказал на площадке Информационно-ситуационного центра о подготовке корпуса наблюдателей от Общественной палаты РК, которые сегодня работают на избирательных участках республики.

По словам Анатолия Цыганкова, в число наблюдателей вошло 966 человек. Это даже больше, чем планировалось набрать. Общественная палата рассчитывала, что потребуется 928 наблюдателей (примерно по два добровольца на каждый из 464 участков).

Анатолий Цыганков подчеркнул, что это первый опыт подобного наблюдения. Возможность направлять наблюдателей на участки общественные палаты регионов получили в конце 2017 года, когда вступили в силу изменения в закон "О выборах Президента РФ".

Ранее право организовывать наблюдение было только у кандидатов или политических партий, участвовавших в выборах.  Новации в федеральном законодательстве создали возможность именно для независимого наблюдения.

"Обычно наблюдатели приходили от партий, и у них все равно был определенный уклон. Наши наблюдатели совершенно беспристрастны, им неважно, кто победит. Им главное, чтобы все прошло по закону. Чем больше людей мы вовлечем в процесс наблюдения, тем чище будут выборы", - отметил Анатолий Цыганков.

По теме

Явка в Карелии на выборах президента ниже, чем в целом по России
18.03.18 14:20
В ЦИК Карелии поступила жалоба на нарушение закона о выборах в Петрозаводске
18.03.18 13:57
Пивненко и Зубарев прокомментировали голосование на выборах Президента РФ
18.03.18 13:51
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-18 14:34:27
Одной грядки с Реутом. Спляшут вашим и нашим. Приспособились.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске

Аналитика

16.03.2018 15:40
Обществоведение
Каждый голос – решающий 2
Петрозаводчанам 18 марта предстоит выбрать проекты благоустройства общественных территорий по программе "Комфортная городская среда".
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

Еженедельная информационная программа СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
16.03.2018 09:19
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»