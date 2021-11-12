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Андрей Аршавин вручил медали юным футболистам из Петрозаводска

Новости. Спорт
17:20, 23 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин наградил воспитанников спортшколы №7 за второе место в финальном матче памяти Владимира Варламова.

Юные футболисты из петрозаводской Спортивной школы №7 играли в клубе «Зенит» на финальном матче памяти Владимира Варламова и заняли 2 место. Поздравлял и вручал награду ребятам обладатель Кубка УЕФА и бронзовый призер ЕВРО-2008 Андрей Аршавин, пишут в паблике правительства республики.

Ранее сообщалось, руководители Российского футбольного союза и руководство карельского спорта договорились о сотрудничестве. Теперь РФС будет активно участвовать и помогать в развитии детского футбола в Петрозаводске. Речь, в частности, об открытии нового направления — мини-футбола.

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Комментарии

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Экспeрд
2021-12-23 17:38:32
Если мы проиграли, то это ваши проблемы :)
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