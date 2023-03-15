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Военком Карелии оценил помощь бойцам в зоне СВО

Новости. Общество
12:12, 17 Марта 2023
фото: Андрей Артемьев. Фото: «Республика»/Юрий Шляхов

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Весомый вклад оказали благотворительные организации, считает Андрей Артемьев.

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев в интервью информагентству «Республика» рассказал о том, насколько важна помощь, которую отправляют в зону спецоперации.

По мнению военкома, в Карелии по инициативе и при непосредственном участии руководства региона развернута большая работа по оказанию поддержки военнослужащим.

Только по линии благотворительного фонда «Живой город» Карелия уже отправила обмундирование, военно-техническое снаряжение, необходимые в быту вещи на общую сумму около 150 млн рублей. По словам Артемьева, это очень весомый вклад.

«Если говорить об обеспеченности бойцов всем необходимым, то, не скрою, на начальном этапе проблемы были. Надо понимать, что мобилизацию, пусть даже частичную, в стране не проводили более 80 лет. За сжатый отрезок времени надо было экипировать и вооружить 300 тысяч военнослужащих. С этой очень непростой задачей удалось справиться благодаря решениям, которые были оперативно приняты как руководством страны, так и на уровне регионов», — рассказал военком.

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