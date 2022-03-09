Андрей Фицев: «Ситуация сложная, но мы справимся с последствиями санкций»

Председатель карельского регионального отделения «Опоры России» прокомментировал меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях внешних санкций.

Государство оперативно принимает меры для того, чтобы поддержать малые и средние предприятия в непростых условиях. Например, малый и средний бизнес получил право на новые кредитные каникулы, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года. Срок таких каникул — до полугода, а обратиться за их предоставлением можно до 30 сентября. Основное условие — каникулы предоставляются, если доходы заемщика снизились более, чем на 30%. Кроме того, вводится мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий до конца 2022 года, а для IT-компаний — до конца 2024-го.

Также власти расширяют льготное кредитование малого и среднего бизнеса. За счет средств Центрального банка будут профинансированы займы объемом до 500 млрд. рублей. Предприниматели смогут получить кредиты на пополнение оборотного капитала сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты сроком до трех лет. Кредиты бизнесу будут выдавать аккредитованные банки, а Центробанк — субсидировать им процентные ставки.

«Это, безусловно, нужные и актуальные сейчас решения. При этом очевидно, что меры поддержки и дальше будут дополняться и дорабатываться. Известно, что сейчас Правительство России готовит второй пакет антикризисных мер поддержки бизнеса в связи с текущей экономической ситуацией. „Опора России“ уже направила свои предложения, которые отвечают вызовам, стоящим перед предприятиями во всех отраслях экономики», — отметил председатель карельского регионального отделения «Опоры России» Андрей Фицев.

Он добавил, что федеральные решения необходимо синхронизировать с мерами поддержки, принимаемыми на региональном уровне.

«Наша общественная организация „Опора России“ объединяет малое и среднее предпринимательство по всей стране. Мы на постоянной связи с предпринимателями, активно обсуждаем и анализируем, с какими трудностями они сейчас столкнулись. Сложности из-за курса валют, разрыв выстроенных логистических цепочек, грузы, которые „зависли“ за рубежом — проблем, не скрою, много. Наша задача сейчас — оперативно обобщить эту информацию, посмотреть, какие есть в регионах лучшие практики поддержки малого и среднего бизнеса, как мы их можем развить, трансформировать в нынешних условиях. Считаю, что и Карелия со своей стороны может поделиться опытом: у нас в последние годы было принято много инновационных мер помощи субъектам МСП, которых нет во многих других регионах», — пояснил Андрей Фицев.

По словам председателя, малый и средний бизнес оказались в ситуации, с которой ранее не сталкивались.

«Но я согласен с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который отметил, что мы справимся, обязательно справимся», — сказал он.

Председатель реготделения «Опоры России» добавил, что эти темы будут предметно обсуждать уже на ближайшем заседании рабочей группы, созданной при Региональном штабе при Главе Республики Карелия по регулированию вопросов экономики и финансов в условиях внешних санкций.