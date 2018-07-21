Андрей Разин назвал Бузову самой бездарной певицей всех времён и народов

Создатель "Ласкового мая" Андрей Разин признался, что нет ничего хуже творчества Бузовой.

"Считаю самой бездарной певицей всех времён и народов Ольгу Бузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь, дал более 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС в 1989 году был признан лучшим продюсером-певцом СССР", — заявил Разин.

Впрочем, Бузова вряд ли будет что-то отвечать Разину — у неё на это нет времени. График Бузовой расписан буквально по минутам. Весной этого года Ольга объявила о том, что вдобавок к музыкальной карьере собирается стать героиней нового реалити-шоу "Замуж за Бузову", где за её руку и сердце будут бороться самые состоятельные женихи страны.

"Я уже видела первых претендентов. Они не пустышки. Эти люди меня заинтересовали. Но пока что я никому не сказала, кто мне понравился, и не скажу. Я буду проверять каждого человека. Могу сказать: если бы я знала, что на шоу не может быть мужчин, с которыми мне интересно, ни за что не согласилась бы в нём участвовать", — рассказала Бузова.