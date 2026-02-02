РЕКЛАМА
Андрей Реутов назначен исполнительным директором Кондопожского ЦБК
02 февраля, 15:43 Общество
Поделиться

Назначение нового руководителя происходит на фоне активной работы по модернизации и развитию одного из ключевых промышленных предприятий Республики Карелия.

фото: © Кондопожский ЦБК/ ВК

С 30 января АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» возглавил новый исполнительный директор. По решению руководства управляющей компании «Тайга Групп» эту должность занял Андрей Владимирович Реутов. Об этом рассказал паблик ВКонтакте «Кондопожский ЦБК».

Новый руководитель комбината имеет высшее экономическое образование и значительный управленческий опыт. Его карьера с 2019 года была тесно связана с Группой компаний «Карелия Палп», которой принадлежит Кондопожский ЦБК. Андрей Реутов начинал работу на предприятии в должности начальника отдела внутреннего контроля и аудита, а в 2021 году стал заместителем генерального директора по финансам ГК «Карелия Палп». Как отмечают в компании, за эти годы он внёс существенный вклад в формирование инвестиционной политики комбината и обеспечил стабильность его финансовых процессов.

Ранее мы рассказывали, какой город в Карелии вошёл в топ-3 дорогостоящих направлений для отдыха в феврале.

Обсудить (0) в ленту
