Андрей Рогалевич и Ройне Изюмов посетили Петрозаводский хлебокомбинат

После двухчасовой экскурсии депутаты провели встречу с Генеральным директором предприятия Владимиром Юрченко и заведующей лабораторией Светланой Микитенко.

По мнению депутатов, поддержка карельского производителя, развитие предприятий, оказание помощи и выстраивание настоящих партнёрских связей должны быть приоритетным направлением работы властей.

«Петрозаводский хлебокомбинат был основан в 1934 году. За прошедшие годы для предприятия многое изменилось — создание производства, его послевоенное восстановление, обновление и модернизация оборудования. Но самое главное, на мой взгляд, комбинату удалось сохранить качество, расширить ассортимент и не смотря на все сложности работать без малого почти 90 лет, давать рабочие места и нести социальную нагрузку.» — поделился впечатлениями депутат Петрозаводского городского Совета Андрей Рогалевич.

«У предприятия более 100 наименований продукции, которая известная не только в Карелии, но и далеко за ее пределами. Она успешно выдерживает жесткую конкуренцию и пристрастную проверку качества потребителями. Петрозаводский хлебокомбинат предоставляет рабочие места, пополняет бюджет, позволяет жителям Карелии есть свежий и вкусных хлеб. Видно, что этот бизнес строится людьми, которые применили в своем деле весь свой ум и таланты.» — прокомментировал встречу депутат Законодательного Собрания Карелии Ройне Изюмов.