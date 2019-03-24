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Новости. Общество
20:40, 24 Марта 2019
фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анджелина Джоли уходит из кино

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СМИ назвали предполагаемые причины ухода Анджелины Джоли из кинематографа.

На днях стало известно, что знаменитая американская актриса Анджелина Джоли уходит из кино. Издание National Enquirer со ссылкой на близкую подругу возглавляющей рейтинги секс-символов актрисы писало, что Джоли переезжает из родного Лос-Анджелеса в Нью-Йорк с целью построить карьеру театральной актрисы, сообщает РЕН ТВ.

Также издание утверждало, что это не единственная причина ухода Анджелины из Голливуда – якобы она недовольна тем, что многие коллеги не поддержали ее во время развода с Брэдом Питтом.

В свою очередь, The Sun LA указывает на то, что не только общие с Питтом друзья Джоли, но и некоторые голливудские продюсеры встали на сторону ее бывшего мужа. Помимо этого, как утверждается, их не устраивает ее ненадежность. Так, последний нервный срыв актрисы стоил продюсерам около 1 миллиона долларов из-за простоя съемочной группы в течение недели.

"Ее берут в проекты неохотно — слишком большая страховка от форс-мажора", — заявил изданию анонимный источник.

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