Анестезиолог-реаниматолог БСМП Петрозаводска назвал причины попадания молодежи в реанимацию

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации БСМП Игорь Подзамков рассказал, почему погибают молодые пациенты.

Врачам в ИТАРе порой удается спасти 98-летнего тяжелого пациента. При этом 20-летний пациент часто погибает, не приходя в себя. Почему так происходит, рассказал заведующий отделением ИТАР БСМП Игорь Подзамков.

По словам врача, молодежь чаще попадает в ИТАР с травмами. Вторая причина попадания в реанимацию - наркотические и алкогольные отравления. Часто медики встречают и декомпенсацию бронхиальной астмы. Подростки, не знающие страха смерти, не принимают препараты, назначенные врачами при астме, а потом попадают в реанимацию.

«Почему далеко не всегда удается спасти молодых? Все зависит от резервов организма: как человек относился к своему здоровью на протяжении многих лет. У многих людей наплевательское, потребительское отношение к своему телу. Пока ничего не болит, ни в чем себе не отказывают. К сожалению, к нам часто поступают молодые люди, которые свои резервы уже исчерпали. Алкоголь, наркотики, инфекции, вызванные употреблением наркотических средств, превращают их в дряхлых столетних стариков», - рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации БСМП.

Какие недуги губят людей? Как медики переносят смерти своих пациентов? И почему в отделении реанимации нельзя желать спокойной смены? Читайте в большом интервью с Игорем Подзамковым.