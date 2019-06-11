Анфиса Чехова в нижнем белье дала обещание мужчинам

Телеведущая устроила фотосессию в сексуальном нижнем белье и показала снимок поклонникам.

Чехова позировала в красивом нижнем белье, подчеркивающем ее пышные формы, пишет Cosmopolitan.

"Хотела написать что-то философское под этим фото. Но какая к черту философия, когда на тебе бельё. Я просто многозначительно промолчу, сойду за умную и порадую мои 29% мужской аудитории. Мужчины, я о вас помню и обещаю вас радовать красивыми фотками в бельишке. Давайте поднажмем и доведем ваше количество до 30%. Я люблю всё круглое,особенно числа", – написала Анфиса в Instagram.

За последние несколько лет Чехова похудела на несколько размеров, однако ее фигура сохранила женственные формы. Телеведущая не сидела на диете, а придерживалась режима питания, который сама для себя составила.