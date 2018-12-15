Анфиса Чехова взорвала соцсети фото в нижнем белье

Телеведущая гордится своей постройневшей фигурой.

"Какая странная вещь, фото моего сына набирает очень мало лайков и коментов почти ноль. Зато фотографии в нижнем белье взрывают мой инстаграм! Ну что ж, спрос рождает предложение. Не буду больше мучать своего сына фотографированием и выкладывать в инстаграм, если никому это не интересно! А фото в белье держите! Наслаждайтесь!",- написала в Instagram Анфиса Чехова.

После развода с мужем Гурамом Баблишвили Анфиса Чехова резко похудела. И теперь часто и с удовольствием делится со своими поклонниками фотографиями в смелых купальниках и обтягивающих нарядах, демонстрируя свою постройневшую фигуру, передает сайт 7days.ru.

И вот теперь она выложила провокационный снимок, где позирует в постели в полупрозрачном кружевном лифчике. Правда, нижнюю часть комплекта Анфиса кокетливо прикрыла подушкой с изображением Мерилин Монро.