«Ангел-ас»: глава Карелии увидел на закате облака в виде истребителей и создал поэтический пост

Артур Парфенчиков написал ночью поэтический пост про ангела-аса.
Ночью на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что на закате увидел облака в форме истребителей и долго не мог оторвать глаз. От увиденного ему на ум сразу пришли строки Владимира Высоцкого.
«Мы крылья и стрелы попросим у Бога,
Ведь нужен им ангел-ас.
А если у них истребителей много —
Пусть пишут в хранители нас!»
В.Высоцкий
«Вечная слава пилотам России, которые навсегда, даже не вернувшись на землю, остаются хранителями нашей Родины», - сказал глава Карелии.
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