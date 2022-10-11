«Ангел-ас»: глава Карелии увидел на закате облака в виде истребителей и создал поэтический пост

Артур Парфенчиков написал ночью поэтический пост про ангела-аса.

Ночью на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что на закате увидел облака в форме истребителей и долго не мог оторвать глаз. От увиденного ему на ум сразу пришли строки Владимира Высоцкого.

«Мы крылья и стрелы попросим у Бога,

Ведь нужен им ангел-ас.

А если у них истребителей много —

Пусть пишут в хранители нас!»

В.Высоцкий

«Вечная слава пилотам России, которые навсегда, даже не вернувшись на землю, остаются хранителями нашей Родины», - сказал глава Карелии.