Ангелов разных эпох представят на выставке в музее «Кижи»

Новая экспозиция «Под крылом ангела» откроется в Музее «Кижи» в пятницу.

В экспозиции будут представлены иконы из собрания музея-заповедника «Кижи», а также образы ангелов разных эпох из частных музеев и личных коллекций. Работы выполнены в различных техниках: живопись, фрески, керамика, деревянная скульптура, куклы и т. д.

— Образы ангелов наполнены глубоким смыслом, и в то же время, интуитивно понятны людям всех возрастов и профессий. Мы бы хотели, чтобы каждый посетитель выставки нашел крылатого вестника, который поможет ему увидеть лучшее в себе. Название выставки отсылает к понятию ангела-хранителя — защитника человека и помощника в добрых делах, которого Бог посылает каждому при крещении, — рассказали в музее.

Помимо старинных икон из коллекции музея «Кижи», на выставке будут работы выпускников и студентов факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, художников Виктории Зориной, Елены Тимофеевой и Татьяны Торкель, предметы из собраний Музея Петербургских ангелов и Города ангелов в Лахденпохье, из личной коллекции директора музея «Кижи» Елены Богдановой.

Открытие выставки состоится в обновленном выставочном зале музея «Кижи» 21 ноября 2025 года в 16.00 на площади Кирова, 10а.