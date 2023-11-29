«Ангелы-хранители, по-другому не скажешь», — новое оборудование появилось у врачей Карелии

Глава республики рассказал о врачах-онкологах, осваивающих новое оборудование для хирургической службы.

На своей странице в соцсети руководитель региона Артур Парфенчиков рассказал о поступлении нового оборудования в Республиканский онкодиспансер и о тех, кто будет его использовать.

«Это наши врачи-онкологи — Лия Лыжнюк, Дмитрий Борисонов и Орхан Омаров. Ангелы-хранители, по-другому не скажешь, — написал глава Карелии. — Осваивают новое оборудование, которое мы закупили для хирургической службы Республиканского онкодиспансера. Уже оценили и говорят, что теперь у них в руках очень хороший инструмент, который выполняет электролигирование кровеносных и лимфатических сосудов. Этот метод позволяет быстро и точно проводить хирургические операции, что существенно снижает риск осложнений и ускоряет восстановление после операции».

По словам Артура Парфенчикова, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России, для Республиканского онкодиспансера только в этом году было закуплено 13 единиц техники, в том числе оборудование для диагностики, а всего с начала реализации программы за 4 года учреждение получило более 100 единиц нового оборудования.

Главной задачей на будущее, отметил Парфенчиков, в Карелии станет строительство нового онкоцентра.