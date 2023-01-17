«Аника» скоординирует движение рук пациентов в районной больнице Карелии (ВИДЕО)

В Пряжинской ЦРБ появился тренажёр «Аника» с биологической обратной связью для восстановления мелкой моторики руки и координации движений после перенесённых операций и травм при реабилитации пациентов с повреждениями головного и спинного мозга.

Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Комплекс включает в себя перчатку и программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер. На тыльной стороне кисти, предплечье и дистальных фалангах пальцев имеются датчики положения в пространстве, фиксирующие движения и передающие информацию о них в программу», - объяснил министр.

Процесс, по словам Михаила Охлопкова, реабилитации производится в лёгкой игровой форме, что позволяет поддерживать у пациента высокий уровень мотивации.

Стоимость оборудования 600 тысяч рублей.

Глава ведомства напомнил, что «умная» перчатка, но для детей, в ноябре прошлого года поступила в Центр реабилитации Городской детской больницы.

«Оборудование закупаем по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», по которой на приобретение оборудование мы получили в этом году на 100 млн рублей больше, чем в прошлом году. Это позволит нам оснастить дополнительно оборудованием для медицинской реабилитации Госпиталь для ветеранов войн, Городскую поликлинику № 2 и Сегежскую ЦРБ», - рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Как живет уникальная Пряжинская больница, где находится самое большое реабилитационное отделение в Карелии и работают настоящие профессионалы, любящие свое дело, читайте здесь.