Анна Хилькевич стала мамой во второй раз

У звезды "Универа" родилась девочка.

За несколько дней до родов Анна Хилькевич – актриса с большим чувством юмора, устав от вопросов, когда же она родит, даже организовала тотализатор для поклонников на имя, дату родов и пол ребенка. Пообещала денег тому, кто все параметры угадает правильно. Так, вот: 20 августа, дочь, имя, правда, Хилькевич пока не назвала.

Анна как-то признавалась поклонникам, что во время второй беременности прибавила 15 кг, однако она не комплексует по поводу округлившихся форм. Хилькевич старалась питаться правильно, однако ее постоянно тянуло на сладкое. После появления на свет первой дочери Арианны (во время вынашивания которой Анна пополнела на 20 кг) актриса довольно быстро вернула себе былую стройность. Более того, она, как и многие знаменитые мамочки, не стала засиживаться в декрете. Пока неизвестно, как скоро Хилькевич выйдет на работу после рождения второго ребенка, пишет "Комсомольская правда".