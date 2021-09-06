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Анна Лопаткина: «На месте заброшенной ДЮСШ №6 будет новый спортивный объект!»

Новости. Общество
18:00, 07 Сентября 2021
фото: © Анна Лопаткина

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Активисты ОНФ создали рабочую группу по вопросам строительства, реконструкции и развития спортивных сооружений в Петрозаводске.

Здание бывшей детско-юношеской спортивной школы № 6 на улице Варкауса для жителей столицы республики словно бельмо на глазу. Оно уже давно не эксплуатируется, стало притоном для алкоголиков и бомжей, коммунальщики не успевают там окна и двери заколачивать. Судьба заброшенной спортивной школы и прилегающей к ней территории решалась долго.


Программа Лопаткиной: вместо «аброшки» на Варкауса — новый спортивный комплекс!

Мэрия не могла определиться: продавать ли здание с земельным участком с аукциона или же приберечь для городских нужд? Мнения были разные, вариант реализовать аварийный объект и прилегающую территорию многим чиновникам казался экономически более выгодным: снос вменить в обязанность покупателя и, продав участок, пополнить бюджет города. 


Программа Лопаткиной: вернуть городу и реконструировать стадион «Машиностроитель»!

Но в итоге, поставив вопрос на открытое обсуждение, власти прислушались к депутатам и активистам Общероссийского народного фронта, настойчиво требующих построить там новый спортивный комплекс.

— Мы добились чтобы земельный участок со зданием бывшей ДЮСШ № 6 остался у города и не был продан, — говорит сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в республике Карелия, кандидат в депутаты Законодательного собрания РК по Петрозаводскому избирательному округу № 7 от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Анна Лопаткина. — На сессии горсовета были внесены изменения в бюджет, выделены деньги на снос аварийного здания спортшколы. Теперь мы уже можем думать о новом спортивном комплексе на этом месте.


Программа Лопаткиной: построить ФОК открытого типа на территории лицея №40 на улице Белоруской!

Один из вариантов, который власти города предполагают реализовать там — открытый конькобежный стадион, но могут быть другие проекты.

По инициативе Анны Лопаткиной создана рабочая группа по спортивной инфраструктуре Октябрьского района при администрации Петрозаводска. Суть ее работы — чтобы реконструкция и строительство таких объектов шла под постоянным контролем общественности,  На первое заседание в сентябре активисты принесли требования жителей, касающихся развития спортивных объектов -– под ними собрали около двух тысяч подписей.

— Петрозаводчане просят вернуть городу и реконструировать стадион «Машиностроитель», построить спортивный объект на месте бывшей ДЮСШ № 6, построить ФОК открытого типа на территории лицея № 40 на улице Белоруской, просят выделить земельный участок для строительства бассейна в Октябрьском районе, — суммирует желания своих избирателей Анна Лопаткина. — Я и мои соратники по ОНФ, коллеги-депутаты приложим все силы и энергию, чтобы реализовать просьбы жителей моего района.


Анна Лопаткина — не только депутат, но и многократный призер соревнований по зимнему плаванию

Из народной программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

«Ввести систему поддержки участия детей в спортивных или культурных соревнованиях, включая оплату проезда и проживания, тем самым дополнительно помочь семье, снизить ее расходы, расширить возможности для раскрытия талантов, которые заложены в каждом ребенке».

«Обеспечить системную поддержку местных инициатив, в том числе через „народное бюджетирование“, развивать систему общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. При этом поддержать муниципальные проекты благоустройства, выставляемые на конкурс для получения грантов или финансовой поддержки, в части оплаты расходов на подготовку проектно-сметной документации».

«Активнее вовлекать жителей в решение вопросов местного значения, используя процедуру электронных публичных слушаний».

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 7 Лопаткиной Анны Валерьевны

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