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Анна Лопаткина: В Карелии создана трехуровневая система инициативного бюджетирования

Новости. Общество
12:39, 13 Апреля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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На заседании парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению обсудили реализацию программ инициативного бюджетирования в Карелии.

В рамках этих программ местные жители сами предлагают различные проекты, а власти республики выделяют на них бюджетные деньги.

«За 7 лет создана трехуровневая система инициативного бюджетирования, которая дает возможность поддерживать ТОСы и решать в небольших населенных пунктах локальные проблемы. В рамках мероприятий по поддержке местных инициатив (ППМИ) реализуются более крупные объекты благоустройства. Практики „Народного бюджета“ позволяют реализовывать проекты благоустройства общественной инфраструктуры», — сказала председатель Комитета Анна Лопаткина.

Заместитель министра национальной и региональной политики Наталья Баринова рассказала депутатам об итогах реализации проектов в 2021 году, планах на 2022 год и ответила на вопросы парламентариев.

По словам члена комитета Татьяны Тишковой, к ней обращаются избиратели, обеспокоенные тем, что финансирование, предусмотренное для их проектов, может оказаться недостаточным из-за произошедшего в марте роста цен.

«По конкретному поселению, по конкретной заявке будем смотреть. В точечном порядке готовы помочь», — ответила Наталья Баринова.

Вопросы у жителей Карелии, ставших инициаторами проектов, вызывают и критерии, по которым отбираются заявки. По словам вице-спикера парламента Ольги Шмаеник, министерству следует объяснить причины отклонения заявок.

«По тем населенным пунктам, которые подали заявки, но не прошли конкурсный отбор, у меня предложение дать письменное обоснование, по каким причинам они не попали в число победителей. Чтобы они понимали и в следующем году эти замечания учли», — сказала Ольга Шмаеник.

Замминистра пообещала выполнить эту рекомендацию.

Отвечая на вопрос депутата Ройне Изюмова о не расходовании части средств, Наталья Баринова сказала, что в ходе реализации проектов возможна экономия бюджетных средств за счет снижения стоимости в рамках конкурсных процедур. Например, в 2021 году на реализацию 203 проектов в республиканском бюджете было предусмотрено более 69 млн рублей, но конкурсные процедуры позволили уложиться в сумму 68 млн рублей.

Замминистра отметила, что проекты населения получают финансирование по трем программам — поддержки ТОС, местных инициатив и «Народный бюджет». В рамках этих программ реализуются проекты по   благоустройству территорий, организации водоснабжения, ремонту общедомового имущества, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, сохранения и популяризации объектов культурного наследия, организации досуга и массового отдыха и ряд других направлений.

«Это механизм, который дает возможность всем жителям своими инициативами активно участвовать в обустройстве своих городов и поселков, — резюмировала председатель комитета Анна Лопаткина, — Мы видим, что эти объекты намного дольше находятся в хорошем состоянии, потому что жители с любовью их сделали, контролируют и не дают им прийти в аварийное состояние. Мы видим и бюджетный эффект, и позитивные изменения, которые происходят в населенных пунктах».

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