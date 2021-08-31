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Анна Позднякова: В современном мире нужны новые подходы к профессиональной ориентации школьников

Новости. Политика
12:32, 01 Сентября 2021
фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Анна Позднякова считает, что одна из важнейших задач современного образования — подготовка ребят к выбору будущей профессии, и начинать ее необходимо с начальной школы.

На своей странице в социальной сети Вконтакте Позднякова выступила с предложением изменить закон об образовании, ввести единый стандарт и методику в сфере профориентации для учащихся общеобразовательных школ. Кроме того, она считает, что государству необходимо более скрупулезно подойти к решению данной проблемы, не формально на бумаге, а реально с привлечением дополнительных кадров и финансов.

«На мой взгляд, необходимо изменить сложившуюся ситуацию, профориентация необходима в самой школе, и нужна она не только для старшеклассников, но и для тех, кто делает первые шаги в обучении. Необходим комплексный подход к закону об образовании, где нужно четко определить методику и подход к системе школьной профориентации. Сегодня есть государственные программы в этом направлении, но они, скажем так, отделены от первичного звена — от школы, хотя, мне кажется, начинать надо именно со школы. Будущее начинается со школьной скамьи» — написала Анна Позднякова.

Напомним, кандидатами в депутаты Государственной Думы от Карельского одномандатного округа являются Валентина Пивненко («Единая Россия»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Евгений Ульянов (КПРФ), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Виктор Степанов (партия Справедливая Россия — За правду), Александр Паккуев (ЛДПР), Эмилия Слабунова (Яблоко), Владимир Кванин (партия «Новые люди»), Анна Позднякова (Партия Роста).

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Комментарии

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David.
2021-09-01 13:35:18
и чупа-чупс и старуха, тоже пусть не мечтают.
тетка
2021-09-01 13:28:51
Лицемерие, непорядочность и наглость нынче в почете.
David.
2021-09-01 13:16:54
и не мечтай даже.
Изя
2021-09-01 13:13:26
Пропал человек , толку от неё не будет нигде ))) :)
Честный мужик
2021-09-01 12:57:48
А как она умудрилась не сесть за воровство,"работая" в бесполезной корпорации "развития"?
И ведь хватает наглости лезть в Думу, или там такие и нужны!? Или как? Извините!
Бывший член КПСС
2021-09-01 12:51:46
Надо потерять всякий стыд, чтобы сейчас торговать своим лицом на всякий случай, "а вдруг опять кому-то приглянетесь", имея судимость из-за грязных делишек. Позорище!
юнипер95
2021-09-01 12:45:34
как же ей хочется пять лет в кресле депутата просидеть и ничего не делать, еще бабло депутатское за счет народа получать, потом пенсию нахаляву... иди работай, блондинка. Предвыборный в....р твой уже достал. Ты все равно своих отпрысков за бугор отправишь, а типа сейчас патриотка
Успешный
2021-09-01 12:41:53
Важнейшая задача - это амнистия. Всё остальное вторично
Гость
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