Анна Позднякова: В современном мире нужны новые подходы к профессиональной ориентации школьников

Анна Позднякова считает, что одна из важнейших задач современного образования — подготовка ребят к выбору будущей профессии, и начинать ее необходимо с начальной школы.

На своей странице в социальной сети Вконтакте Позднякова выступила с предложением изменить закон об образовании, ввести единый стандарт и методику в сфере профориентации для учащихся общеобразовательных школ. Кроме того, она считает, что государству необходимо более скрупулезно подойти к решению данной проблемы, не формально на бумаге, а реально с привлечением дополнительных кадров и финансов.

«На мой взгляд, необходимо изменить сложившуюся ситуацию, профориентация необходима в самой школе, и нужна она не только для старшеклассников, но и для тех, кто делает первые шаги в обучении. Необходим комплексный подход к закону об образовании, где нужно четко определить методику и подход к системе школьной профориентации. Сегодня есть государственные программы в этом направлении, но они, скажем так, отделены от первичного звена — от школы, хотя, мне кажется, начинать надо именно со школы. Будущее начинается со школьной скамьи» — написала Анна Позднякова.

Напомним, кандидатами в депутаты Государственной Думы от Карельского одномандатного округа являются Валентина Пивненко («Единая Россия»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Евгений Ульянов (КПРФ), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Виктор Степанов (партия Справедливая Россия — За правду), Александр Паккуев (ЛДПР), Эмилия Слабунова (Яблоко), Владимир Кванин (партия «Новые люди»), Анна Позднякова (Партия Роста).