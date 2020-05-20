Анна Седокова опубликовала "горячий" снимок в бикини (ФОТО)

Певица показала провокационный снимок и рассказала, с какими сложностями столкнулась на карантине.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" разоткровенничалась с поклонниками. Анна призналась, что последние несколько дней в самоизоляции были для нее кошмаром. Звезда пыталась чем-то себя занять, но ни на что не было сил и желания, пишет Cosmopolitan.

"У меня ответственность сильной женщины перед своей семьей, командой и обществом! А я не понимаю, как выйти из комнаты. Я честно старалась. Записалась на пять новых тренингов. Скачала 16 новых книг по бизнесу. Заполонила планер, посмотрела страницы девочек, которые меня вдохновляют. Поревела", – поделилась Седокова.

Анна взяла себя в руки и смогла побороть хандру. Звезда опубликовала горячий снимок в бикини и заявила, что разобралась со всеми делами.

Поклонники звезды заявили, что на снимке она выглядит роскошно и худеть ей не стоит.