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Анна Седокова заявила о четвертой беременности

Новости. Общество
20:40, 09 Февраля 2020
фото: © instagram.com/annasedokova
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Певица сделала неожиданное признание под одним из своих снимков.

В кадре многодетная мама позировала на фоне кремов, предназначенных для ухода за телом во время беременности.

И если мужская аудитория обратила внимание на внешний вид артистки, предположив, что она позирует без трусиков. То подписчицы стали недоуменно интересоваться –неужели Седокова снова беременна, пишет "Комсомольская правда."

Одна из поклонниц спросила ее: "Опять беременна что ли?". На что неожиданно Седокова ответила: "Да". Никаких дальнейших комментариев от нее на этот счет не последовало. После такой откровенности звезду стали поздравлять с грядущим событием.

Анна Седокова с недавних пор больше не скрывает своих отношений с Янисом Тиммой. Баскетболист играет за подмосковные "Химки". Бывшая спруга спортсмена заявила, что он оставил ее с маленьким сыном на руках ради певицы. 

У певицы подрастают трое детей от предыдущих отношений. 

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