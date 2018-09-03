Анна Семенович показала стройные ноги, и ее высмеяли за фотошоп

Анна Семенович удивила поклонников новой фотосессией, на которой позировала в коротком кружевном платье.

Но пользователи Сети уличили 38-летнюю певицу в использовании фотошопа и обрушились на нее с порцией критики, пишет lady.

"Видно, что ноги фотошоп", "Хороший фотошоп!", "С ногами явно перестарались, даже смешно", — смеются фолловеры Семенович.

Ранее фанаты отмечали, что Семенович резко похудела, и восхищались ее фигурой в купальнике, а недавно и вовсе не узнали Анну на новом фото.