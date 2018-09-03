Анна Семенович показала стройные ноги, и ее высмеяли за фотошоп

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Анна Семенович удивила поклонников новой фотосессией, на которой позировала в коротком кружевном платье.
Но пользователи Сети уличили 38-летнюю певицу в использовании фотошопа и обрушились на нее с порцией критики, пишет lady.
"Видно, что ноги фотошоп", "Хороший фотошоп!", "С ногами явно перестарались, даже смешно", — смеются фолловеры Семенович.
Ранее фанаты отмечали, что Семенович резко похудела, и восхищались ее фигурой в купальнике, а недавно и вовсе не узнали Анну на новом фото.
Каждый сам выбирает в какую сторону ему ехать! У человека очень много вариантов развития событий. Судьба всегда даёт нам выбор и только мы своим вниманием управляем направлением движения. Направляйте свою энергию в лучшее для вас и оно обязательно придёт к вам в Жизнь 😍 Я мечтала в этом году вернуться в Грецию и у меня это получилось! Спасибо @teztourellada за мой комфортный отпуск и ваш профессионализм. Спасибо @nanaprincesshotel за мою приватность и роскошь,особое спасибо за разбитые тарелки, на нашей Греческой вечеринки! Иногда побить посуду, очень весело 😉😘😍 спасибо за прекрасную фотосессию @chaltcev #мысливслух #анясеменович #счастьевнутринас #моямечта #позитивщики❤️❤️❤️
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