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Анна Семенович рассказала об операции по уменьшению груди

Новости. Вечерняя столица
19:40, 07 Мая 2020
фото: © instagram.com/ann_semenovich
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Певица призналась, что решилась на операцию из-за нападок.

Певица в интервью рассказала, что столкнулась с проблемой большой груди, когда пришла в шоу-бизнес, пишет Woman.ru.

"Из-за большой груди развился комплекс, так как я регулярно становилась объектом колких шуточек. Семенович – это сиськи. Никто никогда не видел и не хотел видеть, чего я в этой жизни добилась. Они просто продолжали смеяться. В какой-то момент такое отношение меня добило, и я впала в дикую депрессию. Именно тогда, пытаясь изменить общественное мнение обо мне, я решилась на операцию по уменьшению груди. Сегодня я бы на такое ни за что не пошла", – отметила Анна. 

По словам Семенович, она воспринимала шутки в свой адрес с улыбкой, однако шли годы, и ситуация не менялась. Тогда уже стало не до смеха. 

"Этот комплекс и долгое восстановление после операции заставили меня копнуть глубже. Я стала много читать, работать со специалистами, искать себя. Я стала гораздо мудрее, умнее, наконец полюбила себя. И хочу сказать, это произошло не так давно", – призналась звезда.

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