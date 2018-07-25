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Новости. Общество
12:10, 25 Июля 2018

Анна Томчик объяснила свой уход с должности первого замминистра культуры Карелии

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Должность первого заместителя министра культуры Карелии, которую ранее занимала Анна Томчик, остается вакантной больше месяца.

"С 15 июня покинула свой пост первого заместителя министра культуры. Я занимаюсь собственными проектами в области культуры. Не обладаю информацией, кого возьмут на мое место. Я ушла по собственному желанию", - сказала "Столице на Онего" Анна Томчик.

"Это было исключительно мое решение, и я благодарна министерству за все годы работы и всей команде министерства за конструктивную плодотворную работу. Только добрые хорошие у меня отзывы и впечатления, и эмоции от министерства культуры", - сказала она.

"Не знаю насколько моя персона может быть интересна для общественности, но хочу подчеркнуть, что мое желание уйти никак не связано ни с чем", - пояснила бывшая чиновница.

"Я - человек проекта. Я занимаюсь с филармонией сейчас музыкальным фестивалем, который пройдет в горном парке "Рускеала". Я не работаю в парке "Рускеала", помогаю филармонии с этим проектом", - уточнила Анна Томчик.

Как уточнили в министерстве кульутры Карелии, пока на должность первого заместителя министра кульутры республики никто не назначен.

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Комментарии

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баян
2018-07-25 13:43:08
теплое местечко где то появилось ?так просто не уходят
Изя
2018-07-25 12:29:07
С такими руководителями минкульта надо преобразовать министерство в дом культуры и пусть каждый занимается проектами .,пользы для республики будет больше .
Гость
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