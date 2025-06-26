Аномальная жара накроет европейскую часть России

Однако регионы Северо-Запада станут исключением — здесь прогнозируются дожди и прохлада.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в разговоре с РИА Новости, что почти на всей европейской части страны в ближайшие дни установится аномально жаркая погода.

В Центральном Черноземье температура поднимется до 36-38 градусов. В южных регионах, включая Краснодарский край и Ростовскую область, ожидается до 40 градусов жары, что на 4-5 градусов выше нормы.

– Единственный регион на европейской территории Российской Федерации, где спокойная циклоническая деятельность и дожди — это Северо-Западный федеральный округ, — отметил Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, в Карелии, а также в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях будет более прохладно — 20-22 градуса. Местами пройдут ливневые дожди с грозами, а ветер может усилиться до 17 метров в секунду.