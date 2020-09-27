Аномальная зима движется в Россию

В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России.

Предстоящей зимой по всей территории России будут регистрироваться разнонаправленные температурные аномалии. Об этом сообщает издание Известия со ссылкой на Вероятный прогноз температурного режима в России на отопительный сезон 2020/221года, опубликованный на сайте Гидрометцентра.

Согласно сообщению, в октябре в западных областях Северо-Западного федерального округа среднемесячная температура поднимется выше нормы, однако в Центральном и Приволжском федеральных округах температура будет ниже прошлогодних показателей.

В ноябре же выше нормы температура будет на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии, однако в Магаданской области и на Чукотке температура опустится ниже средней, пишет "Газета.ru".

При этом в первый зимний месяц будет теплее обычного на севере Сибирского, Уральского Приволжского федеральных округов, а также на большей части Северо-Западного ФО и в Якутии.

Январь обещает быть холодным в Сибири, Центральном и части Приволжского ФО, а вот на юге ПФО, а также большей части Северного Кавказа и в Южном ФО будет потепление.

В феврале синоптики ожидают более холодную погоду по сравнению с прошлогодними показателями практически на всей территории страны, кроме Дальнего Востока.

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