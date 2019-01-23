Аномальные холода идут в Карелию

МЧС предупредило жителей Карелии о приближении аномальных холодов.

По информации карельского Гидрометцентра, пишет пресс-служба МЧС Карелии, с 24 по 28 января преимущественно по северным и центральным районам Карелии ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10-15ºС (норма от -11.7ºС до -13.8ºС ).

На территории данных районов существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, аварий на объектах ЖКХ и нарушения тепло- и водоснабжения населенных пунктов, социально-значимых объектов, объектов экономики, в том числе обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем