Аномально низкие температуры зафиксированы в Карелии

Сильные морозы сковали северные регионы Европейской части России.

В Карелии, Коми, а также Мурманской и Архангельской областях зафиксированы аномально низкие температуры, пишет ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

— Больше всего температурно отстают от нормы (примерно на 4-10 градусов) Архангельская область, Карелия, Мурманская область. Коми, если мы говорим про 4 градуса. В абсолютных терминах температура в Архангельской области и Коми — минус 25-28 градусов, в Карелии тоже ниже 20, — отметила синоптик.

В Кольском Заполярье столбики термометров опустились до минус 25 градусов, а в Поволжье и Предуралье — ниже 20. Морозы также сковали регионы Сибири — там произошло похолодание до минус 25 градусов. Самые низкие температуры традиционно зафиксированы на севере Красноярского края и в Якутии — до минус 46 градусов.

Напомним, сегодня, 4 января, в северных районах Карелии ожидаются морозы до минус 23 градусов.