Аномально тёплая погода задержится в Карелии 5 декабря

В гидрометцентре республики опубликовали прогноз погоды на пятницу.

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 5 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода.

Небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит 0, +2°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В северных районах республики пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Показатели на столбиках термометров в течение суток будут варьироваться от -2 до +3°С.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что в декабре на большей части страны температура воздуха будет на 1° выше средних многолетних значений.