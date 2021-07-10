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Аномально жаркая погода сохранится в Карелии в понедельник, 12 июля

Новости. Погода
16:56, 11 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Синоптики обещают на территории Карелии местами до +32 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики в понедельник, 12 июля ожидается облачная с прояснениями погода.

По северным районам кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, на севере северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20°С, днем +24…+29°С, местами до +32°С.

В Суоярвском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса (по региональной шкале); в большинстве районов Карелии и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-10оС выше климатической нормы (норма от +15оС до +16,5оС).

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Комментарии

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кир
2021-07-11 17:56:49
Курить охота, особенно в лесу.
Изя
2021-07-11 18:23:54
кота береги , хоть не сожги его окурком ))) :)
кир
2021-07-11 18:45:55
Изя, а как же.)) Не про себя глаголю, а про наших людей. Сам не курю.
Гость
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