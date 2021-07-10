Аномально жаркая погода сохранится в Карелии в понедельник, 12 июля

Синоптики обещают на территории Карелии местами до +32 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики в понедельник, 12 июля ожидается облачная с прояснениями погода.

По северным районам кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, на севере северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20°С, днем +24…+29°С, местами до +32°С.

В Суоярвском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса (по региональной шкале); в большинстве районов Карелии и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-10оС выше климатической нормы (норма от +15оС до +16,5оС).