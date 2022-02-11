Аномальное тепло идет в Карелию

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об опережающей климатический ход на 50 дней температуре.

Погода на территории Европейской России в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости.

«Ночные температуры в центре Европейской России будут минус два-семь градусов, дневные — один-три градуса тепла. В ночь на среду будет до минус восьми. С понедельника по среду температура будет на шесть-семь градусов выше нормы, но это будет еще соответствовать мартовским значениям», — рассказал он.

С четверга наступит уверенный «апрель»: температура будет выше нормы на 11 градусов.

«Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до плюс пяти», — уточнил синоптик.

По его словам, это связано с теплыми южными воздушными массами. Самые большие положительные температурные аномалии ждут центр региона, север и северо-запад, включая Карелию, на юге Европейской части отклонения составят три-четыре градуса.

Как уточнил Вильфанд, существенных осадков до четверга не ожидается, высота снега уменьшится.

В пятницу возможны дождь и мокрый снег.